18.10.2020, 16:17
В Тартумаа погиб выехавший с дороги водитель. Он был не пристегнут
В волости Эльва погиб водитель. Он выехал с дороги и врезался в густой кустарник.
В волости Эльва погиб водитель. Он выехал с дороги и врезался в густой кустарник.
Сегодня в 14:40 Центр тревоги получил сообщение, что в деревне Рямси автомобиль Saab выехал с дороги. По первоначальным данным, водитель потерял управление, выехал на встречку, а затем и за проезжую часть. Водителю было 36 лет. Он был не пристегнут. Спасателям пришлось доставать его из машины. Из-за тяжелых травм, он погиб на месте происшествия. По словам полиции, еше неизвестны все причины аварии. Также неясно, был ли водитель трезвым и какая была скорость.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Волгоградец рассказал о лечении в госпитале Минобороны
Близким Навального может грозить до семи лет тюрьмы
Россиян начнут выселять. Кто может лишиться квартиры
Елизавета II помиловала убийцу, который остановил террориста