01.07.2019, 12:29

В Тартумаа подожгли жилой дом: погиб 16-летний парень

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rus.delfi.ee
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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Pommikahtlus Narva mnt 13 juuresFoto: Madis Veltman

Вчера утром Центр тревоги получил сообщение о пожаре в жилом доме в волости Тарту. В ходе работ по тушению возгорания в доме было найдено тело 16-летнего молодого человека.

Полиция задержала двоих мужчин, которые являются знакомыми матери погибшего. Есть основания полагать, что они связаны с поджогом.

Новость будет дополнена.

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