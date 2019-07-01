В Тартумаа подожгли жилой дом: погиб 16-летний парень

rus.delfi.ee EST

Pommikahtlus Narva mnt 13 juures Foto: Madis Veltman

Вчера утром Центр тревоги получил сообщение о пожаре в жилом доме в волости Тарту. В ходе работ по тушению возгорания в доме было найдено тело 16-летнего молодого человека.