В Тартумаа подожгли жилой дом: погиб 16-летний парень

Вчера утром Центр тревоги получил сообщение о пожаре в жилом доме в волости Тарту. В ходе работ по тушению возгорания в доме было найдено тело 16-летнего молодого человека.
Полиция задержала двоих мужчин, которые являются знакомыми матери погибшего. Есть основания полагать, что они связаны с поджогом.
Новость будет дополнена.
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