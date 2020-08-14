В Тартумаа ограничение на ночную продажу алкоголя пока отменять не планируют

"Опираясь на прогноз рисков Департамента здоровья по Тартумаа, на этой неделе ограничение на ночную продажу алкогольных напитков в Тартумаа еще отменено не будет. Ситуацию мы снова оценим не позднее следующей пятницы", — сказал Лыунаский префект Валло Коппель.

С 7 августа для предотвращения распространения коронавируса полиция ограничила в Тартуском уезде продажу алкоголя ночью.

Валло Коппель сказал, что запрет на продажу алкоголя в различных развлекательных заведениях, заведениях общепита и других учреждениях установлен прежде всего для обеспечения общественного порядка и защиты здоровья населения.

„Ограничение на ночную продажу алкоголя поможет уменьшить число посетителей баров, ночных клубов и других заведений, что, в свою очередь, должно уменьшить число контактов с заболевшими", — сказал Коппель.

Ограничение действует до нового распоряжения Лыунаского префекта, то есть до тех пор, пока не исчезнет необходимость в таком ограничении. Необходимость ограничения будет оцениваться как минимум один раз в неделю, но, по предварительной оценке, это кратковременное ограничение, срок действия которого зависит в большой степени от поведения людей.

За соблюдением распоряжения следит местное самоуправление в сотрудничестве с полицией.