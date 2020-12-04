В Тартумаа неделю назад пропал мужчина. Полиция просит помощи

Ни личных вещей, ни мобильного телефона он с собой не взял.

По словам близких, 26 ноября похожего на Аго мужчину видели в районе Кяревере на шоссе Таллинн-Тарту.

Мужчина был одет в зеленую куртку, коричневые брюки и черную шапку. Полиция просит всех, кто видел этого человека или располагает информацией, которая может помочь в поисках, позвонить по номеру 112.