В Тартумаа неделю назад пропал мужчина. Полиция просит помощи

Полиция просит помощи в поисках Аго, который 25 ноября ушел из своего дома в деревне Тюки в Тартумаа и до сих пор не вернулся.
Ни личных вещей, ни мобильного телефона он с собой не взял.
По словам близких, 26 ноября похожего на Аго мужчину видели в районе Кяревере на шоссе Таллинн-Тарту.
Мужчина был одет в зеленую куртку, коричневые брюки и черную шапку. Полиция просит всех, кто видел этого человека или располагает информацией, которая может помочь в поисках, позвонить по номеру 112.
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