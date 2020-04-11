В Тартумаа нашли труп 70-летнего мужчины с колотой раной

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, по прошествии нескольких часов пока невозможно ответить на многие вопросы.

На данный момент проводится сбор доказательств, причина смерти мужчины будет установлена в ходе уголовного расследования.

Женщина, которая жила в квартире с мужчиной, задержана и находится на допросе.

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