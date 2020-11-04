В Тартумаа мужчина с ломом-гвоздодером проник в магазин. Охранник задержал взломщика

2 ноября в 03:18 в центр управления G4S поступил сигнал тревоги, означавший, что некто проник в магазин, находящийся в поселке Ряни. Патруль G4S выехал на место проверить ситуацию.

Охранник, прибывший на место происшествия, уже издалека увидел, что дверь, через которую в магазин доставляют товар, приоткрыта. ”В проеме виднелся одетый в черное мужчина, лицо его было скрыто, в руке он держал лом-гвоздодер”, — рассказал охранник.

Взломщик заметил охранника и убежал. ”Я поехал за ним, а когда выходил из машины, заметил, что из магазина выбежал второй мужчина”, — рассказал охранник. Сотрудник охранной фирмы побежал за взломщиком, которого увидел первым и который был ближе к нему. ”Я неоднократно велел ему остановиться и бросить лом”, — добавил охранник. Он догнал убегавшего правонарушителя и надел на него наручники. Второй взломщик скрылся с места происшествия.

Охранник передал задержанного полиции и описал внешность второго взломщика.

Задержанный — 43-летний мужчина, имеющий несколько судимостей. В последний раз суд вынес ему приговор — общественно полезные работы — в июле 2019 года. Он подозревается в совершении и других краж, происходивших ранее в Южной Эстонии.

Во вторник прокурор ходатайствовал в суде об аресте мужчины, однако за несколько часов до этого другой суд постановил заменить не отработанные злоумышленником часы тюремным заключением. Решение суда подлежало немедленному исполнению, поэтому необходимости в аресте больше не было и прокурор отказался от него. Мужчина проведет в тюрьме следующие полгода. Как ожидается, к этому сроку прибавится наказание за его новые деяния.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.