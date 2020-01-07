В Тартумаа легковушка вылетела на встречную полосу на скользкой дороге и столкнулась с фургоном

В Тартумаа молодая женщина потеряла контроль над своим автомобилем, машина выскользнула на встречную полосу и столкнулась с фургоном.
ДТП произошло в понедельник в 10:05 в волости Тарту на 3-м километре дороги Кырвекюла-Ляхте, где 19-летняя девушка на повороте налево на скользком участке дороги потеряла контроль над автомобилем Ford Fiesta и машина выскользнула боком на встречную полосу, где столкнулась с фургоном Citroen Jumper, которым управлял 31-летний мужчина.
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