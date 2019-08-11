В Тартумаа автомобиль въехал в пруд, водитель погиб

В субботу в 19:45 полицейским сообщили, что в Тартумаа, в волости Камбья, произошло ДТП — автомобиль въехал в пруд.
На месте происшествия на дно пруда погрузился автомобиль. Спасатели достали Audi A4 из воды.
Позже стало известно, что погиб 63-летний водитель.
Возможное опьянение водителя выяснится в ходе экспертизы.
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