В Тартумаа автомобиль въехал в пруд, водитель погиб

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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus Foto: Argo Ingver

В субботу в 19:45 полицейским сообщили, что в Тартумаа, в волости Камбья, произошло ДТП — автомобиль въехал в пруд.