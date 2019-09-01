В Тарту женщина наехала на ребенка и скрылась. Аналогичный случай в Силламяэ. Пострадавшие в больнице(1)
В субботу в течение часа на дорогах Эстонии произошло два схожих случая: водители скрылись с места ДТП, пострадавшие оказались в больнице.
В субботу в течение часа на дорогах Эстонии произошло два схожих случая: водители скрылись с места ДТП, пострадавшие оказались в больнице.
В субботу в промежутке между 19.30 и 20.00 в Тарту у дома 175 на улице Яама произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний мальчик. Двигавшаяся на велосипеде по дорожке для легкого транспорта женщина наехала на 8-летнего ребенка, который шел с самокатом. Ребенок упал и был доставлен в клинику Тартуского университета. Велосипедистка покинула место происшествия.
Похожий инцидент имел место 31 августа в промежутке между 20.00 и 20.30 в Силламяэ на бульваре Виру. Автомобиль, водитель которого пока не установлен сбил двигавшуюся по встречной полосе на велосипеде 19-летнюю женщину. Велосипедистку доставили в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.
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