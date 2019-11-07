В Тарту замечен мужчина, который удовлетворял себя в общественном месте

В социальных сетях тиражируется пост матери двух детей, где она делится увиденным утром.

Женщина направлялась на работу и и только припарковала машину на улице Пеплери, как перед ней остановилась белая Škoda. "Сидела в машине пять минут, наблюдая, как этот тип глушит двигатель и копошится", - описывает ситуацию свидетельница.

"Вышла из машины, подошла к его автомобилю - тип сидел спокойно в салоне без брюк и онанировал!"

Выясняется, что женщина и раньше слышала о подобных действиях водителя.

"В конце лета мне написал знакомый, что на улице Пеплери, подходя к машине видел одного типа, онанирующего в автомобиле. Так как рядом школа и детский сад, то он позвонил в полицию", - написала она.

По сегодняшнему случаю для проверки всех обстоятельств полиция возбудила дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение общественного порядка", - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мариа Гоньяк.