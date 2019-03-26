В Тарту якобы произошло групповое избиение темнокожего юноши

В полдень полиция получила сообщение от свидетеля, что будто бы в Тарту на улице Юликооли четверо разговаривавших на эстонском языке мужчин среднего возраста неподобающе высказывались в адрес темнокожего юноши и пытались его толкнуть.

Полиция сразу же проверила информацию по городским камерам наблюдения и отправила на место патруль, однако участники конфликта уже отправились дальше и, к сожалению, их личности установить на месте не удалось, сообщила DELFI пресс-секретарь Керли Вирк.

Руководитель тартуского отделения полиции Вейко Ярва сказал, что полиция зафиксировала показания свидетеля и связалась с университетом, чтобы выяснить, не идет ли речь об их студенте.

„Параллельно полиция активно занимается дополнительным анализом видеозаписей и ищет очевидцев, чтобы выяснить детали произошедшего”, — сказал полицейский.

На сегодня известно, что данное нападение не попало в поле зрения видеокамер, однако наряду с записями имеются также несколько других доказательств, которые полиция изучает и собирает, в том числе показания самих участников и свидетелей, во имя получения которых полиция сейчас действует.

Тех, кто видел данное происшествие или располагает какими-либо сведениями, которые могут помочь установить участников инцидента, просят связаться с полицией по тел. 730 8688 или э-почте mati.valtna@politsei.ee.

„В любом случае следует незамедлительно сообщать в полицию об инцидентах, когда кто-либо вербально или физически нападает на других людей”, — порекомендовал руководитель отделения полиции.