26.03.2019, 15:10

В Тарту якобы произошло групповое избиение темнокожего юноши

 (4)
Полиция просит свидетелей выйти на связь
Александр Пихлак
Александр Пихлак
EST
Hommikul Tartus
Tartus Ülikooli tänaval sattus mustanahaline mees nelja inimese rünnaku ohvriksFoto: Andres Putting

Утром в понедельник в Тарту на ул.Юликооли темнокожий юноша стал жертвой нападения со стороны четверых человек.

В полдень полиция получила сообщение от свидетеля, что будто бы в Тарту на улице Юликооли четверо разговаривавших на эстонском языке мужчин среднего возраста неподобающе высказывались в адрес темнокожего юноши и пытались его толкнуть.

Полиция сразу же проверила информацию по городским камерам наблюдения и отправила на место патруль, однако участники конфликта уже отправились дальше и, к сожалению, их личности установить на месте не удалось, сообщила DELFI пресс-секретарь Керли Вирк.

Руководитель тартуского отделения полиции Вейко Ярва сказал, что полиция зафиксировала показания свидетеля и связалась с университетом, чтобы выяснить, не идет ли речь об их студенте.

„Параллельно полиция активно занимается дополнительным анализом видеозаписей и ищет очевидцев, чтобы выяснить детали произошедшего”, — сказал полицейский.

На сегодня известно, что данное нападение не попало в поле зрения видеокамер, однако наряду с записями имеются также несколько других доказательств, которые полиция изучает и собирает, в том числе показания самих участников и свидетелей, во имя получения которых полиция сейчас действует.

Тех, кто видел данное происшествие или располагает какими-либо сведениями, которые могут помочь установить участников инцидента, просят связаться с полицией по тел. 730 8688 или э-почте mati.valtna@politsei.ee.

„В любом случае следует незамедлительно сообщать в полицию об инцидентах, когда кто-либо вербально или физически нападает на других людей”, — порекомендовал руководитель отделения полиции.

Читайте также: