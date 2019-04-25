25.04.2019, 20:54

В Тарту в реке нашли тело мужчины, который спрыгнул в марте с Арочного моста

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KüünalFoto: Anni Õnneleid

Сегодня в 17 часов в Центр тревоги сообщили, что в Тарту случайный прохожий заметил в реке под мостом тело.

Спасатели прибыли на место и обнаружили в Эмайыги труп. Полиция установила, что тело принадлежит 28-летнему мужчине, который 26 марта спрыгнул с Арочного моста. Тело направлено на судмедэкспертизу.

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