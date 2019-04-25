В Тарту в реке нашли тело мужчины, который спрыгнул в марте с Арочного моста

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Küünal Foto: Anni Õnneleid

Сегодня в 17 часов в Центр тревоги сообщили, что в Тарту случайный прохожий заметил в реке под мостом тело.