21.05.2020, 07:32

В Тарту в пожаре погиб мужчина


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В Тарту в пожаре погиб мужчина
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Andres Putting

Сегодня утром, в 06:32, в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в городе Тарту.

Прибывшие на место спасатели обнаружили на первом этаже пожилого мужчину, которого сразу же принялись реанимировать. К сожалению, безрезультатно.

Со второго этажа эвакуировали пять человек.

Причины возгорания выясняются. По предварительным данным, в квартире отсутствовал дымовой датчик.

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