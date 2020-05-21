21.05.2020, 07:32
В Тарту в пожаре погиб мужчина
Сегодня утром, в 06:32, в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в городе Тарту.
Сегодня утром, в 06:32, в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в городе Тарту.
Прибывшие на место спасатели обнаружили на первом этаже пожилого мужчину, которого сразу же принялись реанимировать. К сожалению, безрезультатно.
Со второго этажа эвакуировали пять человек.
Причины возгорания выясняются. По предварительным данным, в квартире отсутствовал дымовой датчик.
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