28.10.2020, 11:10

В Тарту судят отца, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении своих детей

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В Тарту судят отца, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении своих детей
Foto: Shutterstock

В ближайшие дни в Тартуском уездном суде начнется процесс над 45-летним эстонцем, обвиняемом в сексуальном насилии в отношении своих дочерей.

Для защиты девочек суд пройдет за закрытыми дверьми.

Преступления произошли в период 2009–2010 и 2018. Если суд признает мужчину виновным, то его ждет 2-8 лет тюремного заключения.

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