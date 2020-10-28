28.10.2020, 11:10
В Тарту судят отца, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении своих детей(8)
В ближайшие дни в Тартуском уездном суде начнется процесс над 45-летним эстонцем, обвиняемом в сексуальном насилии в отношении своих дочерей.
В ближайшие дни в Тартуском уездном суде начнется процесс над 45-летним эстонцем, обвиняемом в сексуальном насилии в отношении своих дочерей.
Для защиты девочек суд пройдет за закрытыми дверьми.
Преступления произошли в период 2009–2010 и 2018. Если суд признает мужчину виновным, то его ждет 2-8 лет тюремного заключения.
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