В Тарту пьяный мужчина с топором напугал людей

Вчера вечером полиция получила вызов на Калда теэ в Тарту, где перед одним из домов сидел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и держал в руках топор.
Полиция задержала мужчину и доставила на вытрезвление.
Точные обстоятельства будут установлены в ходе уголовного расследования.
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