04.08.2020, 12:10

В Тарту пьяный мужчина с топором напугал людей

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Uues politsei vormirõivad
Foto: Madis Veltman

Вчера вечером полиция получила вызов на Калда теэ в Тарту, где перед одним из домов сидел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и держал в руках топор.

Полиция задержала мужчину и доставила на вытрезвление.

Точные обстоятельства будут установлены в ходе уголовного расследования.

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