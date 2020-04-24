В Тарту пьяная женщина укусила полицейского

В ночь на 24 апреля пьяная 38-летняя женщина оказала сопротивление исполнявшему должностные обязанности полицейскому и укусила его.
По словам советника по прессе Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичуса, полиция получила сообщение о женщине, которая вела себя неадекватно в общественном месте и была в состоянии алкогольного опьянения. "В интересах безопасности ее самой и других полицейский патруль решил доставить ее в арестный дом вытрезвляться, но в ходе этого женщина оказала полицейскому сопротивление и укусила его за руку", — пояснил Синкевичус.
Полицейский чиновник обратился в больницу для проверки и фиксации возможных повреждений, после чего продолжил службу. Пьяную женщину задержали в качестве подозреваемой и сперва доставили в арестную камеру вытрезвляться. В отношении нее начали уголовное производство по статье, которая рассматривает насилие в отношении представителя власти.
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