В Тарту пьяная женщина укусила полицейского

По словам советника по прессе Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичуса, полиция получила сообщение о женщине, которая вела себя неадекватно в общественном месте и была в состоянии алкогольного опьянения. "В интересах безопасности ее самой и других полицейский патруль решил доставить ее в арестный дом вытрезвляться, но в ходе этого женщина оказала полицейскому сопротивление и укусила его за руку", — пояснил Синкевичус.

Полицейский чиновник обратился в больницу для проверки и фиксации возможных повреждений, после чего продолжил службу. Пьяную женщину задержали в качестве подозреваемой и сперва доставили в арестную камеру вытрезвляться. В отношении нее начали уголовное производство по статье, которая рассматривает насилие в отношении представителя власти.

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