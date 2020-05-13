В Тарту полиция задержала мужчину, выстрелившего в свою жену
Вчера ночью полиция задержала в частном доме на улице Аардла в Тарту 67-летнего мужчину, который стрелял в сторону своей жены из незарегистрированного оружия.
Вчера ночью полиция задержала в частном доме на улице Аардла в Тарту 67-летнего мужчину, который стрелял в сторону своей жены из незарегистрированного оружия.
С чего началась ссора, неизвестно, однако, как сообщила полиция, на одной из стен были видны несколько отверстий от пуль, а сама женщина сказала, что ее хотели убить.
К счастью, в ходе случившегося она не пострадала. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и взяла незаконное оружие на хранение.
Точные обстоятельства выяснит следствие.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Экс-депутат из Красноярска: Быкова задержали с помощью вертолета
Ученые сказали, когда коронавирус погибает в течение 15 минут
Адвокат рассказал о "конфликте" миллиардера Босова перед смертью
Силовики пришли в офис "Россети Ленэнерго" с обыском