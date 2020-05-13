В Тарту полиция задержала мужчину, выстрелившего в свою жену

С чего началась ссора, неизвестно, однако, как сообщила полиция, на одной из стен были видны несколько отверстий от пуль, а сама женщина сказала, что ее хотели убить.

К счастью, в ходе случившегося она не пострадала. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и взяла незаконное оружие на хранение.

Точные обстоятельства выяснит следствие.

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