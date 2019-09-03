В Тарту под мусоровоз попал велосипедист

Сегодня в Тарту произошла авария с участием велосипедиста и мусоровоза.
ДТП произошло около 10:00 рядом с домом, расположенным по адресу Рийа, 11. Мусоровоз, выезжая из двора дома, задел женщину на электровелосипеде.
От удара женщина упала. На ней был шлем. Тем не менее женщину ну доставили в больницу на медконтроль.
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