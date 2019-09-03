03.09.2019, 11:48

В Тарту под мусоровоз попал велосипедист

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В Тарту под мусоровоз попал велосипедист
Delfi lugeja

Сегодня в Тарту произошла авария с участием велосипедиста и мусоровоза.

ДТП произошло около 10:00 рядом с домом, расположенным по адресу Рийа, 11. Мусоровоз, выезжая из двора дома, задел женщину на электровелосипеде.

От удара женщина упала. На ней был шлем. Тем не менее женщину ну доставили в больницу на медконтроль.

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