17.06.2019, 16:26

В Тарту охранник пострадал в ходе конфликта с тремя пьяными


rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Инцидент произошел на автомобильной парковке на бульваре Лаулупео около 19:30, сообщила в понедельник Лыунаская префектура.

По данным полиции, в ходе конфликта пьяные мужчины напали на охранника. В результате потасовки он получил травму, пишет rus.err.ee.

На место происшествия приехала полиция, которая задержала подозреваемых. Их доставили в отделение протрезвляться.

Обстоятельства произошедшего, в том числе и то, что стало причиной конфликта, устанавливаются.

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