В Тарту охранник пострадал в ходе конфликта с тремя пьяными

По данным полиции, в ходе конфликта пьяные мужчины напали на охранника. В результате потасовки он получил травму, пишет rus.err.ee.

На место происшествия приехала полиция, которая задержала подозреваемых. Их доставили в отделение протрезвляться.

Обстоятельства произошедшего, в том числе и то, что стало причиной конфликта, устанавливаются.