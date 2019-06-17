В Тарту охранник пострадал в ходе конфликта с тремя пьяными

Инцидент произошел на автомобильной парковке на бульваре Лаулупео около 19:30, сообщила в понедельник Лыунаская префектура.
По данным полиции, в ходе конфликта пьяные мужчины напали на охранника. В результате потасовки он получил травму, пишет rus.err.ee.
На место происшествия приехала полиция, которая задержала подозреваемых. Их доставили в отделение протрезвляться.
Обстоятельства произошедшего, в том числе и то, что стало причиной конфликта, устанавливаются.
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