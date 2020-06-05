В Тарту обнаружены нелегальные строители из Грузии

Совместная проверка пограничников и полиции строительных объектов в Тарту дала результат: обнаружены нелегальные рабочие из Грузии.
В четверг, 4 июня сотрудники пограничной службы и полицейские посетили различные строительные объекты в Тарту с целью проверки — есть ли у строителей законное основание находиться и работать в Эстонии.
Было проверено 8 юридических и 28 физических лиц. В ходе контроля были обнаружены трое граждан Грузии, краткосрочная работа которых не была надлежащим образом зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны.
В отношении нелегальных строителей возбуждено делопроизводство.
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