В Тарту на пешеходном переходе сбиты две 14-летние девочки
Сегодня утром в Тарту произошло ДТП, в котором автомобиль сбил двух переходящих проезжую часть по пешеходному переходу девочек.
Сегодня утром в Тарту произошло ДТП, в котором автомобиль сбил двух переходящих проезжую часть по пешеходному переходу девочек.
Полиция подтвердила Delfi, что Центр тревоги получил сообщение о ДТП на перекрестке улиц Пикк и Раатусе в 9.20. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 52-летний мужчина, не заметил на пересекавших на нерегулируемом переходе проезжую часть пешеходов.
В результате ДТП травмы получили переходившие дорогу две 14-летние девушки. Скорая помощь доставила их в больницу. После медицинского осмотра и оказания первой помощи одну из пострадавших отпустили на домашнее лечение. Вторая девушка осталась в больнице.
Находившийся за рулем мужчина был трезв, у него есть водительские права требуемой категории. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
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