В Тарту на пешеходном переходе сбиты две 14-летние девочки

Полиция подтвердила Delfi, что Центр тревоги получил сообщение о ДТП на перекрестке улиц Пикк и Раатусе в 9.20. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 52-летний мужчина, не заметил на пересекавших на нерегулируемом переходе проезжую часть пешеходов.

В результате ДТП травмы получили переходившие дорогу две 14-летние девушки. Скорая помощь доставила их в больницу. После медицинского осмотра и оказания первой помощи одну из пострадавших отпустили на домашнее лечение. Вторая девушка осталась в больнице.

Находившийся за рулем мужчина был трезв, у него есть водительские права требуемой категории. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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