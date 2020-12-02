В Тарту на пешеходном переходе сбили 11-летнего мальчика. Ребенок переходил на красный свет
1 декабря примерно в 17:10 в Тарту на перекрестке улиц Рийа и Кеск-Кааре на пешеходном переходе 11-летний мальчик получил удар от машины Mini Cooper.
1 декабря примерно в 17:10 в Тарту на перекрестке улиц Рийа и Кеск-Кааре на пешеходном переходе 11-летний мальчик получил удар от машины Mini Cooper.
ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе, за рулем находилась 22-летняя женщина. Для пешехода горел красный свет светофора. Пострадавшего доставили в больницу на медконтроль.
Еще одна авария произошла в Пярну. По сообщению полиции, примерно в 16:00 рядом с домом по адресу Яаннсени, 6 на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль BMW X1 сбил 61-летнюю женщину. За рулем машины находился 71-летний мужчина. Пострадавшую доставили в больницу. Детали происшествия устанавливаются.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Новые маски убивают 99,9% бактерий и вирусов за час: подробно
Кому из счастливчиков не грозит КОВИД: у них есть особенность
Почему Ирина Винер и Алишер Усманов не живут вместе
Что означает эхо в телефонных разговорах