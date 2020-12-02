В Тарту на пешеходном переходе сбили 11-летнего мальчика. Ребенок переходил на красный свет

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе, за рулем находилась 22-летняя женщина. Для пешехода горел красный свет светофора. Пострадавшего доставили в больницу на медконтроль.

Еще одна авария произошла в Пярну. По сообщению полиции, примерно в 16:00 рядом с домом по адресу Яаннсени, 6 на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль BMW X1 сбил 61-летнюю женщину. За рулем машины находился 71-летний мужчина. Пострадавшую доставили в больницу. Детали происшествия устанавливаются.

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