В Тарту на канале Анне береговая охрана G4S спасла тонущего пятилетнего мальчика

Около полудня 27 июня сотрудник береговой охраны G4S заметил у причала на канале Анна некое движение и брызги на воде. Он сразу же позвал на помощь второго спасателя на воде. В том месте водоема, где глубина достигает полутора метров, они увидели маленького мальчика, который судорожно двигался и не мог больше держаться на воде. Ребенок мужественно боролся за свою жизнь.

Сотрудники береговой охраны вытащили мальчика из воды. В этот момент лицо ребенка посинело, он больше не мог дышать и терял сознание. По словам спасателей на воде, еще минута — и мальчика надо было бы реанимировать. Сотрудник береговой охраны открыл ребенку дыхательные пути, и вода, которую вдохнул мальчик, вышла.

Во время ожидания скорой помощи к спасателям на воде подошла мать мальчика. Она призналась, что в тот момент, когда произошла опасная ситуация, она была в магазине, но перед этим попросила свою знакомую присмотреть за сыном. В последний раз мальчика видели в предназначенной для детей зоне купания.

Медики скорой помощи проверили на пляже состояние здоровья ребенка и доставили его в больницу для более тщательного осмотра.

Тонущий человек — ребенок или взрослый — не зовет на помощь и не в состоянии подать какой-либо сигнал. Несчастные случаи с детьми можно предотвратить, если родитель следит за тем, что делает на пляже его ребенок. К сожалению, в случае спасения детей береговая охрана всегда обнаруживает, что родитель или другой взрослый, который должен был следить за ребенком, или вообще не присутствовал на пляже, или не присматривал за ребенком.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.