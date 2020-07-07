В Тарту мужчина упал с электросамоката и погиб под колесами автомобиля

"Для того, чтобы избежать столкновения с двигавшемся по главной дороги грузовым микроавтобусом, 49-летний мужчина резко затормозил, в результате чего он вылелетел с электросамоката под заднее колесо фургона", - сообщил сотрудник таллиннской полиции Рандо Йыэметс.

От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления. Шлема, который позволил бы избежать трагических последствий, на мужчине не было. Самые тяжелые повреждения он получил в области головы.

"Полиция напоминает, что при передвижении на электросамокате нужно выбирать такую скорость, которая бы не на ставила под угрозу жизнь и здоровье самого водителя, а также других участников движения, и позволила в случае опасности своевременно среагировать. Рекомендуется также носить шлем", - сказал Йыэметс.