07.07.2020, 19:39

В Тарту мужчина упал с электросамоката и погиб под колесами автомобиля

 (12)
EST 5
В Тарту мужчина упал с электросамоката и погиб под колесами автомобиля
Rauno Volmar

Сегодня в 15.30 в Тарту на перекрестке улиц Саэкоя и Сальме произошло ДТП, в котором погиб мужчина, который на самокате столкнулся с фургоном.

"Для того, чтобы избежать столкновения с двигавшемся по главной дороги грузовым микроавтобусом, 49-летний мужчина резко затормозил, в результате чего он вылелетел с электросамоката под заднее колесо фургона", - сообщил сотрудник таллиннской полиции Рандо Йыэметс.

От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления. Шлема, который позволил бы избежать трагических последствий, на мужчине не было. Самые тяжелые повреждения он получил в области головы.

"Полиция напоминает, что при передвижении на электросамокате нужно выбирать такую скорость, которая бы не на ставила под угрозу жизнь и здоровье самого водителя, а также других участников движения, и позволила в случае опасности своевременно среагировать. Рекомендуется также носить шлем", - сказал Йыэметс.

Читайте также: