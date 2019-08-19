В Тарту мужчина напал на девушку и попытался ее изнасиловать

Девушка шла по улице домой и возле моста на стороне Аннелинна на нее напал неизвестный мужчина. ”Он схватил меня, повалил за землю, засунул руку в штаны и стал душить. Я стала кричать настолько сильно, насколько могла, на что он закрыл мне рот рукой”, — пишет она в Facebook.

”Мне повезло, я убежала и отделалась легкими повреждениями и большим шоком. Но так везет не всем”.

Полиция взяла у пострадавшей показания и возбудила уголовное дело по статье о ненадлежащем физическом обращении.

Ведущий следователь Тартуского отделения полиции Калле Валл говорит, что жертвы изнасилования все чаще обращаются в полицию. ”Если раньше полиция регистрировала до сотни случаев изнасилования в год, то в прошлом году их было более 160”, — отмечает он.

Хотя в данном случае жертва нападавшего не знала, в большинстве зарегистрированных случаев речь идет все же о знакомых.

По словам Валла, расследовать такие случаи трудно. ”Во-первых, сбор информации затруднен тем, что обычно нападение происходит в темное время суток и жертве трудно описать насильника. Также часто нападение происходит из-за спины, — говорит он. — Во-вторых, любое нападение случается неожиданно, жертва находится в сильном шоке и не может предоставить следователям нужную информацию”.

При этом, отмечает Валл, крайне важно сразу же обратиться в полицию, чтобы насильник не смог продолжить совершать преступления.