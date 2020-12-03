В Тарту машина сбила 81-летнего пешехода, мужчина скончался в больнице

25 ноября вечером на нерегулируемом пешеходном переходе в Тарту попал под машину 81-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу, но медикам не удалось ему помочь и получивший тяжелые травмы мужчина скончался в больнице 1 декабря.
В Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Аардла и Тяхе в Тарту 25 ноября в 17:30.
Согласно первоначальным данным, 83-летний мужчина за рулем Toyota ехал по улице Аардла, когда сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 81-летнего пешехода. Скорая помощь доставила получившего серьезные травмы мужчину в больницу, где он 1 декабря скончался от полученных травм.
ДТП произошло в темное время дня на прямом участке дороги с интенсивным движением, где максимальная скорость составляла 50 км/ч. В момент ДТП улица была освещена, но видимость затруднял сильный дождь. Водитель был трезв и имеет права соответствующей категории, он не пострадал.
Детали инцидента выявит следствие.
В этом году уже произошел 261 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали 256 и погибли 14 человек.
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