В Тарту машина сбила 81-летнего пешехода, мужчина скончался в больнице

В Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Аардла и Тяхе в Тарту 25 ноября в 17:30.

Согласно первоначальным данным, 83-летний мужчина за рулем Toyota ехал по улице Аардла, когда сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 81-летнего пешехода. Скорая помощь доставила получившего серьезные травмы мужчину в больницу, где он 1 декабря скончался от полученных травм.

ДТП произошло в темное время дня на прямом участке дороги с интенсивным движением, где максимальная скорость составляла 50 км/ч. В момент ДТП улица была освещена, но видимость затруднял сильный дождь. Водитель был трезв и имеет права соответствующей категории, он не пострадал.

Детали инцидента выявит следствие.

В этом году уже произошел 261 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали 256 и погибли 14 человек.