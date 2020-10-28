В Тарту грузовик врезался в ограничитель высоты моста

Движение некоторое время было нарушено. Как отмечает полиция, высота проезжавшего под мостом грузовика была больше разрешенной.

Люди в аварии не пострадали.

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