28.10.2020, 10:15
В Тарту грузовик врезался в ограничитель высоты моста
Сегодня около 8 часов утра на перекрестке улиц Рийа и Ваксали в Тарту произошла авария: грузовой автомобиль протаранил ограничитель высоты моста.
Сегодня около 8 часов утра на перекрестке улиц Рийа и Ваксали в Тарту произошла авария: грузовой автомобиль протаранил ограничитель высоты моста.
Движение некоторое время было нарушено. Как отмечает полиция, высота проезжавшего под мостом грузовика была больше разрешенной.
Люди в аварии не пострадали.
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