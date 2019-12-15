В Тарту бьют автомобили

В ночь на субботу в Тартуском районе Анелинна было разбито как минимум три лобовых стекла и 5 боковых зеркал автомобилей.
"В субботу утром полиции сообщили, что в Тарту на улице Мыйсавахе у трех автомобилей были побиты стекла. Также стало известно, что в том же квартале на улице Уус повредили 5 боковых зеркал", — сообщили в Департаменте полиции и погранохраны Лыунаской префектуры Delfi.
Полицейский патруль зафиксировал поломки. Пока что нет информации, кто и зачем это сделал.
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