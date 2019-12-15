В Тарту бьют автомобили

"В субботу утром полиции сообщили, что в Тарту на улице Мыйсавахе у трех автомобилей были побиты стекла. Также стало известно, что в том же квартале на улице Уус повредили 5 боковых зеркал", — сообщили в Департаменте полиции и погранохраны Лыунаской префектуры Delfi.

Полицейский патруль зафиксировал поломки. Пока что нет информации, кто и зачем это сделал.