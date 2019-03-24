24.03.2019, 10:00

В Тарту бесправный нарководитель пытался скрыться от полиции: в ход пошло оружие

 (26)
rus.delfi.ee
EST 10
Politseireid Kalamajas
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

В субботу вечером в Тарту полиция задержала водителя в состоянии наркотического опьянения.

В 21 час на ул. Лай полиция приказала остановиться водителю, однако, он проигнорировал и поехал далее.

Мужчина ехал с большой скоростью, местами — по тротуарам. Чтобы избежать худшего, полиции пришлось воспользоваться табельным оружием. С одного раза прострелили шины. Мужчина пытался сбежать.

За рулем был мужчина 1993 года рождения, не имеющий прав.

По первоначальным данным, он был в алкогольном опьянении, позже выяснилось, что в наркотическом.

Читайте также: