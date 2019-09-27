27.09.2019, 07:36

В Тарту автомобиль сбил 4-летнюю девочку

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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Pixabay

В Тарту автомобиль сбил 4-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть.

ДТП произошло в четверг в 17:40 перед домом по адресу Куанаский бульвар, 40 в Тарту. Четырехлетняя девочка выскочила на проезжую часть из-за припаркованных у подъезда машин, где ее сбил Volkswagen Passat, за рулем которого находился 53-летний мужчина

Ребенка доставили в Клинику Тартуского университета.

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