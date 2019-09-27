В Тарту автомобиль сбил 4-летнюю девочку

ДТП произошло в четверг в 17:40 перед домом по адресу Куанаский бульвар, 40 в Тарту. Четырехлетняя девочка выскочила на проезжую часть из-за припаркованных у подъезда машин, где ее сбил Volkswagen Passat, за рулем которого находился 53-летний мужчина

Ребенка доставили в Клинику Тартуского университета.