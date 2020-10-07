07.10.2020, 07:11
В Тарту 3-летний мальчик на велосипеде попал в аварию
Вчера в Тарту столкнулись два несовершеннолетних велосипедиста.
Вчера в Тарту столкнулись два несовершеннолетних велосипедиста.
Авария произошла в 16:25 возле Кюйни, 3 в Тарту, где 3-летний мальчик на велосипеде неожиданно врезался в 14-летнюю девочку на велосипеде. Оба ребенка упали.
Девочку доставили в Клинику Тартуского университета.
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