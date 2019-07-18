18.07.2019, 17:50

В Тарту 12-летний мальчик распивал на улице алкоголь с мужчиной вдвое его старше


rus.delfi.ee
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Alkoholi tarbimine avalikus kohas
Foto on illustratiivneFoto: Hendrik Saarnak

В среду вечером полиция на улице Лосси в Тарту обнаружила 12-летнего мальчика в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что подросток распивал крепкий алкоголь с 24-летним молодым человеком.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. Несовершеннолетнего подростка же отвезли домой и передали родителям.

Склонение несовершеннолетних к употреблению алкоголя со стороны совершеннолетних наказуемо в уголовном порядке денежным штрафом или тюремным сроком до одного года.

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