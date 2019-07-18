18.07.2019, 17:50
В Тарту 12-летний мальчик распивал на улице алкоголь с мужчиной вдвое его старше
В среду вечером полиция на улице Лосси в Тарту обнаружила 12-летнего мальчика в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что подросток распивал крепкий алкоголь с 24-летним молодым человеком.
Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. Несовершеннолетнего подростка же отвезли домой и передали родителям.
Склонение несовершеннолетних к употреблению алкоголя со стороны совершеннолетних наказуемо в уголовном порядке денежным штрафом или тюремным сроком до одного года.
Шанса нет? Валуев на грани смерти?
Кот, который ненавидит людей и может убить оленя
"Боттас должен работать ещё усерднее, чтобы победить Хэмилтона"
Лежали друг на друге: подробности гибели подруг в Москве