18.07.2019, 17:50
В Тарту 12-летний мальчик распивал на улице алкоголь с мужчиной вдвое его старше
В среду вечером полиция на улице Лосси в Тарту обнаружила 12-летнего мальчика в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что подросток распивал крепкий алкоголь с 24-летним молодым человеком.
Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. Несовершеннолетнего подростка же отвезли домой и передали родителям.
Склонение несовершеннолетних к употреблению алкоголя со стороны совершеннолетних наказуемо в уголовном порядке денежным штрафом или тюремным сроком до одного года.
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