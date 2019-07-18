В Тарту 12-летний мальчик распивал на улице алкоголь с мужчиной вдвое его старше

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. Несовершеннолетнего подростка же отвезли домой и передали родителям.

Склонение несовершеннолетних к употреблению алкоголя со стороны совершеннолетних наказуемо в уголовном порядке денежным штрафом или тюремным сроком до одного года.