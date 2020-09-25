25.09.2020, 18:05

В Тапа женщина получила ожоги: взорвался мусор, который она сжигала

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Lõke
LõkeFoto: Anni Õnneleid

24 сентября в 11:44 произошел взрыв на улице Уус в Тапа. 37-летняя женщина получила ожоги, когда сжигала мусор и в нем взорвалась аэрозоль.

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

Спасательный департамент напоминает, что сжигать отходы и химикаты запрещено. Аэрозоли и другие баллончики при нагреве взрываются и могут нанести серьезные травмы.

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