В Тапа женщина получила ожоги: взорвался мусор, который она сжигала

24 сентября в 11:44 произошел взрыв на улице Уус в Тапа. 37-летняя женщина получила ожоги, когда сжигала мусор и в нем взорвалась аэрозоль.
Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.
Спасательный департамент напоминает, что сжигать отходы и химикаты запрещено. Аэрозоли и другие баллончики при нагреве взрываются и могут нанести серьезные травмы.
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