В Тапа произошел пожар в доме по уходу

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит помещение котельной в подвальном этаже.

Жильцов дома (30 человек) эвакуировали, а чуть позже им был предоставлен теплый автобус. Пострадавших нет. Пожар потушен.

Поскольку спасатели оценили ситуацию как безопасную, в доме было тепло, то жильцам разрешили вернуться в свои комнаты.

Неисправностью отопительного котла займется обслуживающая учреждение предприятием.

Причину возгорания будут выяснять в ходе расследования.