В Тапа произошел пожар в доме по уходу

Во вторник в 18.35 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в доме по уходу Пыллу (Тапа, Ляэне-Вирумаа).
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит помещение котельной в подвальном этаже.
Жильцов дома (30 человек) эвакуировали, а чуть позже им был предоставлен теплый автобус. Пострадавших нет. Пожар потушен.
Поскольку спасатели оценили ситуацию как безопасную, в доме было тепло, то жильцам разрешили вернуться в свои комнаты.
Неисправностью отопительного котла займется обслуживающая учреждение предприятием.
Причину возгорания будут выяснять в ходе расследования.
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