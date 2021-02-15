В Тапа открытым пламенем горел жилой дом: в больницу доставили шесть человек

Спасатели тут же начали эвакуацию жильцов дома. В горевшей квартире было 8 человек, 6 из которых доставили в больницу на осмотр.

Согласно первоначальным данным, в пожаре никто не пострадал.

Квартира получила серьезные повреждения от воды и дыма, огонь уничтожил окно. Причину возгорания выяснит производство.

В квартире был дымовой датчик, который сразу же среагировал на пожар и помог избежать худшего.