15.02.2021, 12:10

В Тапа открытым пламенем горел жилой дом: в больницу доставили шесть человек


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Tuletõrjeauto
TuletõrjeautoFoto: Argo Ingver

15 февраля в 4:44 поступил вызов в Центр тревоги. На улице Вабрику в Тапа загорелся жилой дом. Когда спасатели прибыли на место, пламя вырывалось из окна квартиры на втором этаже трехэтажного дома.

Спасатели тут же начали эвакуацию жильцов дома. В горевшей квартире было 8 человек, 6 из которых доставили в больницу на осмотр.

Согласно первоначальным данным, в пожаре никто не пострадал.

Квартира получила серьезные повреждения от воды и дыма, огонь уничтожил окно. Причину возгорания выяснит производство.

В квартире был дымовой датчик, который сразу же среагировал на пожар и помог избежать худшего.

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