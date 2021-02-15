15.02.2021, 12:10
В Тапа открытым пламенем горел жилой дом: в больницу доставили шесть человек
15 февраля в 4:44 поступил вызов в Центр тревоги. На улице Вабрику в Тапа загорелся жилой дом. Когда спасатели прибыли на место, пламя вырывалось из окна квартиры на втором этаже трехэтажного дома.
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