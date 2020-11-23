23.11.2020, 07:56
В Тапа мотоциклист без прав и шлема попал в ДТП. Его доставили в больницу
22 ноября в 8:38 в Тапа рядом с домом по адресу Юлесыйду, 5 произошла авария.
22 ноября в 8:38 в Тапа рядом с домом по адресу Юлесыйду, 5 произошла авария.
Из-за неправильно выбранной скорости 30-летний мужчина, который ехал на мотоцикле KTM 350SX-F, потерял управление. Мотоцикл врезался в ожидавший возможности повернуть налево Volkswagen Transporter. За рулем легковушки находился 56-летний мужчина.
У мотоциклиста не было прав соответствующей категории на управление мотоциклом, также на нем не было защитного шлема.
Пострадавшего доставили в больницу.
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