21.05.2019, 20:57

В Тамсалу поезд въехал в автомобиль

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rus.delfi.ee
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В Тамсалу поезд въехал в автомобиль
Lugeja foto

Сегодня около восьми часов вечера в Центр тревоги сообщили, что в Тамсалу поезд въехал в автомобиль, стоявший на путях.

По первоначальным данным, никто не пострадал. В машине был только водитель.

Все обстоятельства выясняются.

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