Сегодня около восьми часов вечера в Центр тревоги сообщили, что в Тамсалу поезд въехал в автомобиль, стоявший на путях.
По первоначальным данным, никто не пострадал. В машине был только водитель.
Все обстоятельства выясняются.
Сегодня около восьми часов вечера в Центр тревоги сообщили, что в Тамсалу поезд въехал в автомобиль, стоявший на путях.
По первоначальным данным, никто не пострадал. В машине был только водитель.
Все обстоятельства выясняются.
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